İsrail'den Hamas'ın tünellerine karşı sünger bombası planı

"İsrail ordusu Gazze'ye düzenleyeceği kara harekatında Hamas tünellerine karşı Sünger Bombası kullanacak."





Bu iddia İngiliz Daily Telegraph gazetesine ait. İsrail ordusunun Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki yeraltı tünellerini etkisiz hale getirmek için "gizli bir silah" kullanacağı iddia edildi.





"Sünger bombası" adı verilen bu silahın Hamas'a karşı özel olarak geliştirildiği belirtiliyor. Patlayıcı içermeyen sünger bombası, iki farklı kimyasal sıvının birleşmesiyle çalışıyor. Köpüğe benzer bir madde oluşuyor. Hızla genleşen madde, tünel girişini hızla kapatıyor.





İsrail askerlerinin 2021 yılında düzenlenen tatbikatta Tze'Elim askeri üssünde kurulan tünel sisteminde bombayı test ettiği belirtildi.





Bu maddelerin son derece zehirli olduğu ve denemeler sırasında bazı İsrailli askerlerin kör olduğu da iddialar arasında. İsrail, sünger bombaları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.





Hamas'ın Gazze'de inşa ettiği yeraltı tünelleri, silah ve mühimmat depolamak için kullanılıyor





Tünellerde fark edilmeden hareket eden Hamas üyelerinin olası bir kara operasyonunda İsrail askerlerine pusu kurabileceği belirtiliyor.





Hamas'ın elindeki rehinelerin de bu tünellerde tutulduğu ifade ediliyor.. Zira Hamas'ın serbest bıraktıkları rehineler de örümcek ağına benzer tünellerden geçirildiklerini ve yeraltında tutulduklarını anlatmıştı.





Tünellerde normal gece görüş sistemlerinin ve telsizlerin de iyi çalışmadığı biliniyor. İsrail ordusunun hamas tünelleirnde kullanılmak üzere özel telsizler geliştirmeye çalıştığı da belirtiliyor.





İsrail ordusunun tünellerde robotlar ve dronelar'da kullanmayı deneyeceği, bunun için kablolu özel dronelar ürettiği iddialar arasında.



