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Dünya

İsrail'den itiraf: Sivil kayıplarının nedeni yanlış mühimmat

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında siviller hedef olmaya devam ediyor. İsrailli askeri bir yetkili, geçen hafta 100'den fazla sivilin Megazi Mülteci Kampı saldırısında sivil kayıpların önlenebileceğini itiraf etti. Yetkiliye göre; sivil kayıplara yanlış mühimmat kullanımı neden oldu.

09:07 - 29/12/2023 Cuma
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Foto: AA.
Foto: AA.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni 84 gündür vuruyor. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Saldırılara ilişkin İsrail'den bir itiraf geldi.


Geçen hafta 100'den fazla kişinin öldüğü Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıya ilişkin konuşan İsrailli bir askeri yetkili, yanlış mühimmat kullanıldığını söyledi.


Bu durumun yoğun sivil kaybına neden olduğunu söyleyen yetkili, "Sivil kaybı önlenebilirdi" dedi.



Sivillere yönelik saldırılar sürüyor


Mülteci kampları da İsrail saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Nuseyrat Mülteci Kampına üç hava saldırısı yapıldı. Saldırılarda en az 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Vurulan yerlerden biri de Megazi Mülteci kampıydı.


Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. Hizbullah, daha fazla roket ve silahlı drone'la İsrail'e saldırdı. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait tesisleri vurdu.



Bebekler yine hedefte


Güneydeki Refah kenti de bir kez daha hedef alındı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda sivil öldü.


Onlarca Filistinli vurulan binaların enkazında kaldı. Siviller ve acil yardım ekipleri Filistinlileri kurtarmak için zamana karşı yarıştı.


Gazze Sağlık Bakanlığı, vurulan evlerde kalanların çoğunun Filistinlilerin çoğunluğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail zulmünden kaçan Filistinliler olduğunu duyurdu.


İsrail ordusunun kara operasyonlarını genişlettiği Han Yunus'ta da şiddetli çatışma var. Kentte El Amal Hastanesi yakınlarında 20 Filistinli öldü.


#İsrail
#Gazze
#Megazi Mülteci Kampı
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