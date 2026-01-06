Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'den Şara'ya bir suikast iddiası daha: Tahran'ı işaret ettiler

İsrail'den Şara'ya bir suikast iddiası daha: Tahran'ı işaret ettiler

09:536/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Ahmed Şara
Ahmed Şara

Terör devleti İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikast iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Jerusalem Post gazetesi İran’ın, Suriye Şara’yı hedef alan bir suikast hazırlığında olduğunu öne sürdü.

İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara'
ya suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi.

Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.


Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbirliği yaptığı öne sürüldü.


"Şam'a iletildi" iddiası


Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.


#Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
#İran
#israil
#suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman yatacak 2026? 14-15 günlük memur maaş zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?