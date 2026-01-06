Terör devleti İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikast iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Jerusalem Post gazetesi İran’ın, Suriye Şara’yı hedef alan bir suikast hazırlığında olduğunu öne sürdü.
Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.
Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbirliği yaptığı öne sürüldü.
"Şam'a iletildi" iddiası
Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.