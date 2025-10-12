Yeni Şafak
İsrail'den Suriye'de baskın: Yasa dışı şekilde köye girip kontrol noktası kurdular

18:3112/10/2025, Pazar
AA
İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi. İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu. İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusunun, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki Muallaka köyüne baskın düzenleyerek, bölgede yol kontrol noktası kurduğu bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi.

İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

İşgalci askerler sivillerin geçişine izin vermiyor

Bölgede yasa dışı askeri faaliyet yürüten İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.



