Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı

İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı

00:5419/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Suriye’ye İsrail saldırısı devam ediyor. (Foto: Arşiv)
Suriye’ye İsrail saldırısı devam ediyor. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Kuneytra'nın güney kırsalındaki Tel Ahmar'da ormanlık alana dört topçu atışı yaptığı belirtildi. Haberde, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine topçu saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail ordusunun Kuneytra'nın güney kırsalındaki Tel Ahmar'da ormanlık alana dört topçu atışı yaptığı belirtildi.

Haberde, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırısı, akşam saatlerinde Lübnan’da bir mülteci kampına düzenlediği 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından geldi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.



#israil
#saldırı
#suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU (E GRUBU) Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son durum