Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Büyük İsrail hayali çöktü

Büyük İsrail hayali çöktü

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yahya Bostan.
Yahya Bostan.

İsrail’in bölgesel ricatını işaretleyen pek çok gelişme yaşanıyor. Netanyahu, Suriye’deki maksimalist taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Benzer süreç Gazze’de yaşanıyor. İsrail, Filistinlileri Gazze’den sürme, Gazze/Batı Şeria’yı işgal etme hedeflerine ulaşamadı. Tel Aviv’in 7 Ekim öncesi “kazanımları” da tehlikede…

Netanyahu, Suriye’nin güneyinin tamamının silahsızlandırılmasını istiyordu. Bu talebini “Suriye’nin Golan Tepeleri’ne bitişik bölgesine” kadar çekti. Güneyde silahsızlanmış bölge, SDG’nin kontrolündeki bölgeye uzanacak, Davut Koridoru oluşturulacaktı. Hayali koridor Deyrizor’a bağlanacaktı. Güney silahsızlanmayacak, Deyrizor Şam kontrolüne girecek. Yani Büyük İsrail hayali suya düşüyor.

7 EKİM’İ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Beyaz Saray’da gördüğü kabul dönüm noktasıdır. Hamas da silahları gömecek ama devlet kurulana kadar bırakmayacak. İsrail, 7 Ekim’i fırsata çevirerek Filistin Devleti hayalini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Geldiğimiz nokta, birçok ülkenin Filistin’i tanımasıyla sonuçlandı. Tel Aviv, 7 Ekim öncesi kazanımlarını da kaybedebilir.


#Yahya Bostan
#İsrail
#Ortadoğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı