Büyük İsrail hayali çöktü

Netanyahu, Suriye’nin güneyinin tamamının silahsızlandırılmasını istiyordu. Bu talebini “Suriye’nin Golan Tepeleri’ne bitişik bölgesine” kadar çekti. Güneyde silahsızlanmış bölge, SDG’nin kontrolündeki bölgeye uzanacak, Davut Koridoru oluşturulacaktı. Hayali koridor Deyrizor’a bağlanacaktı. Güney silahsızlanmayacak, Deyrizor Şam kontrolüne girecek. Yani Büyük İsrail hayali suya düşüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Beyaz Saray’da gördüğü kabul dönüm noktasıdır. Hamas da silahları gömecek ama devlet kurulana kadar bırakmayacak. İsrail, 7 Ekim’i fırsata çevirerek Filistin Devleti hayalini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Geldiğimiz nokta, birçok ülkenin Filistin’i tanımasıyla sonuçlandı. Tel Aviv, 7 Ekim öncesi kazanımlarını da kaybedebilir.