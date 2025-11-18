Büyük İsrail hayali çöktü

İsrail’in bölgesel ricatını işaretleyen pek çok gelişme yaşanıyor. Netanyahu, Suriye’deki maksimalist taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Benzer süreç Gazze’de yaşanıyor. İsrail, Filistinlileri Gazze’den sürme, Gazze/Batı Şeria’yı işgal etme hedeflerine ulaşamadı. Tel Aviv’in 7 Ekim öncesi “kazanımları” da tehlikede…
Netanyahu, Suriye’nin güneyinin tamamının silahsızlandırılmasını istiyordu. Bu talebini “Suriye’nin Golan Tepeleri’ne bitişik bölgesine” kadar çekti. Güneyde silahsızlanmış bölge, SDG’nin kontrolündeki bölgeye uzanacak, Davut Koridoru oluşturulacaktı. Hayali koridor Deyrizor’a bağlanacaktı. Güney silahsızlanmayacak, Deyrizor Şam kontrolüne girecek. Yani Büyük İsrail hayali suya düşüyor.
7 EKİM’İ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİ
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Beyaz Saray’da gördüğü kabul dönüm noktasıdır. Hamas da silahları gömecek ama devlet kurulana kadar bırakmayacak. İsrail, 7 Ekim’i fırsata çevirerek Filistin Devleti hayalini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Geldiğimiz nokta, birçok ülkenin Filistin’i tanımasıyla sonuçlandı. Tel Aviv, 7 Ekim öncesi kazanımlarını da kaybedebilir.