Dünya İsrailden Suudi Arabistan kararı Vize alan İsrailliler seyahat edebilecek
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İsrail'den Suudi Arabistan kararı: Vize alan İsrailliler seyahat edebilecek

İsrail yönetimi, vatandaşlarının kutsal mekanları ziyaret etme veya ticaret amacıyla İsrail pasaportuyla Suudi Arabistan'a gitmesine izin verdi. Bu adımla İsrail vatandaşları, vize almaları halinde kendi ülkelerinin pasaportuyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecek.

Haber Merkezi AA
İsrail ile Körfez ülkeleri ilişkileri yeni bir boyut kazandı.
İsrail ile Körfez ülkeleri ilişkileri yeni bir boyut kazandı.

İsrail İçişleri Bakanı Arye Dery, ülke tarihinde ilk kez İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesine onay veren direktifi imzaladı.

  • Bu imza ile Tel Aviv yönetimi, resmi olarak İsrail vatandaşı olan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail pasaportuyla hac ve umre için Suudi Arabistan'a gitmesine onay vermiş oldu.

Ayrıca İsrail vatandaşlarının en fazla 9 gün olmak kaydıyla ticaret amacıyla Suudi Arabistan'a gitmesinin de yolu açıldı.

Bu adımla İsrail vatandaşları, vize almaları halinde kendi ülkelerinin pasaportuyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecek.

Ancak bu izne Suudi Arabistan'a gidecek olan İsrail vatandaşlarının Suudi bir yetkili tarafından davet edilmesi şartı getirildi.
  • İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinli, Tel Aviv yönetiminin yazılı izni olmadığı için hac ve umre için Suudi Arabistan'a geçici Ürdün pasaportuyla gidebiliyordu.

Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin İsrail pasaportuyla hac ve umre döneminde ülkeyi ziyaret etmelerine izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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