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Dünya İsrailden yeni zulüm Şehit naaşından organ çalıyorlar
ORTADOĞU

İsrail'den yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik istismarı bitmiyor. Filistin Enformasyon Bakanlığı, işgal makamlarını, ellerinde tuttukları şehitlerin organlarını çalmakla suçladı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
İsrailden yeni zulüm: Şehit naaşından organ çalıyorlar
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İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik istismarı bitmiyor. Filistin Enformasyon Bakanlığı, işgal makamlarını, ellerinde tuttukları şehitlerin organlarını çalmakla suçladı. Bakanlığın yayınladığı resmi rapora göre 9’u çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 105 şehidin cenazesi morgda bekletiliyor. İşgalciler, naaşları nerede tuttuklarını asla açıklamıyor. 256 şehidin cenazesi ise Sayılar Mezarlığı’nda tutuluyor.

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ORGANLARINI ÇALIYORLAR

Filistinli araştırmacılar; işgalcilerin bu cesetleri istismar ettiğini, organlarını çaldığını ve İsrailli hastaları tedavi etmek için kullandığını tespit etti. Geçtiğimiz yıllarda morglarda saklanan şehitlerin birçok fotoğrafı yayınlanmış, cenazelerin ailelere teslim edilmesinden sonra naaşlarda bazı organların eksik olduğu ortaya çıkmıştı. Nisan ayının başından beri Batı Şeria ve işgal altındaki iç bölgelerde 16 Filistinli şehit edildi. 7 kişinin cenazesi teslim edilmedi. Şehit Cenazelerini Geri Alma Komitesi yıl başından bu yana naaşı verilmeyen kişilerin sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu.

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