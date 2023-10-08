İsrail’e Aksa Tufanı operasyonu: Öfke patladı

İsrail’in Filistinlileri yönelik artan mezalimi öfke patlamasına yol açtı. Sene başından beri 243 Filistinliyi öldüren, yerleşimcileri kullanarak işgaline hız veren ve Mescid-i Aksa’ya yüzlerce kişiyle baskınlar düzenleyen İsrail zulmüne karşılık, Hamas’ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam Tugayları, “Aksa Tufanı” isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. İsrail makamları 300’ü aşkın kişinin öldüğünü, bin 100’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Ancak paylaşılan görüntülere göre bu sayı çok daha fazla. Hamas güçlerinin İsrail’in güney sınırında farklı noktalardan, havadan, denizden ve karadan içeri sızdığı, 21 noktada çatışma yaşandığı rapor edildi. Güney sınır kentlerinden Sderot’ta Hamas polis karakolunu bastı. Biri general olmak üzere 57 İsraillinin esir alındığı duyuruldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, saldırılarının İsrail’in artan tacizlerine bir yanıt olduğunu vurguladı.

DEMİR KUBBE ÇÖKTÜ

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, son yıllardaki en kapsamlı ve planlı saldırısını, sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, operasyon sırasında 5 binden fazla havan topu ve roket fırlattıklarını duyurdu. Hamas’ın saldırısı sırasında İsrail’e ait hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin faaliyete geçmemesi, askeri yetersizlik olarak yorumlandı. Fırlatılan roketler yerleşim yerlerine isabet etti. Sosyal medyada çok sayıda kentten alev ve dumanların yükseldiği videolar yayınlandı.

1948’DEN SONRA BİR İLK

İsrail kaynakları, en az 1000 Filistinlinin dört farklı bölgeden İsrail’e sızmayı başardığını belirtti. Söz konusu gelişme, İsrail adına ciddi bir istihbarat zaafiyeti olarak yorumlandı. Gelişmenin 1948 yılından günümüze kadar en büyük askeri sızma olduğu ve İsrail kontrolündeki bölgelerin içinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu ifade edildi.

7 YERLEŞİM BİRİMİ KONTROL ALTINDA

İsrail’deki Kanal12’nin haberinde, Gazze Şeridi’ndeki 7 yerleşim biriminin Hamas’ın kontrolü altında olduğu kaydedildi. Bunlar arasında Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri ve Gazze Genel Komutanlığı yer alıyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberine göre, Gazze’den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot girişinde yolları kapattı. Hamas Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Zikim’i ve güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini duyurdu. Kudüs Tugayları da Nahel Oz’de İsrail Ordusu’na ait askeri üssü ele geçirdiğini, yayınladığı video ile duyurdu. Filistinli savaşçılar baskınlar sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Gazze dışındaki Sderot gibi bölgelerde çatışmalar gece geç saatlere kadar devam etti.

300’DEN FAZLA ÖLÜ

Hamas’ın roket yağmuru ve sonrasında Filistinlilerin kent merkezlerine girmesi sonrası yaşanan çatışmalarda en az 300 İsraillinin öldüğü bin 100 kişinin yaralandığı rapor edildi. Gazze Şeridi’ne yakın Shaar Hanegev bölgesinin Meclis Başkanı Ofir Liechstein’ın da öldürülenler arasında olduğu ifade edildi.

KAHRAMANLIK SAVAŞI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıya tepki olarak “bir kahramanlık savaşı” içerisinde olduklarını belirtti. Açıklamada, “Bu tarihi anlarda kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa’ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz” ifadesini kullandı. Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

TERÖRE KARŞI KORUMA HAKKI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere gerekli korumanın sağlanması talimatını verdiğini ve halkın kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Abbas, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, “İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır” dedi.

SİLAHLANMA ÇAĞRISI

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, “İsrail’in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık” dedi. Hamas Başkan Yardımcısı Salih el Aruri ise silahlanma çağrısında bulundu.

İran ve Hizbullah’tan destek

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu desteklediklerini söyledi.

General dahil 57 esir

Filistinliler, aralarında asker ve sivillerin de bulunduğu 57 kişiyi esir alırken, esir alınanlar arasında İsrailli general Nimrod Aloni’nin de bulunduğu ifade edildi. Sosyal medyada İsraillilerin esir alındığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerden birinde İsrail ordusuna ait bir tankın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin alıkonulduğu görüldü. Hamas, İsrailli esirlerin Gazze’nin altındaki tünellerde güvence altında tutulduğunu açıkladı.

232 ölü en az bin 600 yaralı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivillerin yaşadığı binaları ve hastaneleri hedef aldı. 17 yıldır İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi’ni hedef alan İsrail uçaklarının saldırıları sonucu 232 Filistinlinin can verdiği, 1610 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin Han Yunus bölgesinde de bir ambulansı hedef aldığı, sağlık görevlileri dahil birçok kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze’de halk İsrail’in hava saldırıları ve olası kara operasyonuna karşı temel ihtiyaç maddelerini almak için marketlere koştu. Bazı Gazzeliler de evlerini boşaltıp, sığınaklara gitti. Batı Şeria’nın Ramallah kentinde halkın olası bir İsrail saldırısına karşı gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini aldıkları belirtildi.

GECE BOYU BOMBA YAĞDIRDI

İşgal rejimi, akşam saatlerinde de Gazze’de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı hedef aldı. Hamas, saldırıya İsrail’e 50 roket göndererek cevap verdi. İsrail’in saldırılarında 2 Filistinli foto muhabirinin Gazze yakınlarında öldürüldüğü belirtildi. İsrail saldırıları gece boyu sürdü.

İsrail şiddeti Gazze ile sınırlı kalmadı. Batı Şeria’da da İsrail askerlerinin açtığı ateşte biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’ye destek gecesi

Hamas’ın baskını sonrasında Gazze’de katliama girişen İsrail, dün gece Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. İstanbul, Nevşehir, Konya, Afyon ve Karabük başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklara döküldü. Ürdün, İran, Fas Cezayir, Lübnan, Tunus ve Irak sokaklarında da Filistin halkına destek gösterileri vardı.

Elektrik santrali de vuruldu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında, ülkenin en büyük ikinci elektrik santralı Rutenberg de hasar aldı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Fidan, İsrail ve Filistin’de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı. Fidan, mevkidaşları ile İsrail-Filistin’de yaşanan gelişmeleri ele aldı.







