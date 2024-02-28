İsrail'e öfkeyi ateşledi

İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkat çekmek ve ABD yönetiminin İsrail'e verdiği açık desteği protesto etmek için kendisini feda eden ABD'li asker Aaroun Bushnell'in eylemi, batı medyasının gözden kaçırma çabalarına rağmen infial yaratıyor. Filistin yanlısı bir grup aktivist, dün Bushnell'in kendisini ateşe verdiği İsrail'in Washington Büyükelçiliği binası önünde bir araya gelerek ABD'li askeri andı. Bushnell'i mum yakarak anan protestocular, ABD'nin Gazze politikasını kınadı. Protestocular, "Eğer Aaron öldüyse, size soykırımı durdurun demek için yaşamalıyız" ve "Bundan sonra katliama ortak olmayacağım" yazılı dövizleri Bushnell'in kendisini ateşe verdiği yere bıraktı. Eyleme katılanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

benzer eylem endişesi

Elçilik binası önünde Bushnell'i anan aktivistler, ABD yönetiminin 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara verdiği açık desteği eleştirdi. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen aktivistler, ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı mali, askeri ve siyasi desteği durdurmasını talep etti. Aktivistler ayrıca, Bushnell'in Gazze için kendisini feda etmesini saygıyla karşıladıklarını belirtirken Gazze'deki soykırımın sürmesi halinde benzer eylemlerin başka yerlerde de olabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Bouazizi benzetmesi

Tunuslu Muhammed Buazizi, 17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Buzid kentinde kendisini yakarak bir protesto eylemi gerçekleştirmiş ve bu protesto büyüyerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hala devam eden Arap Baharı sürecini başlatmıştı. Bushnell'in Gazze'de yaşananları protesto etmek için kendisini ateşe vermesi, Arap medyası ve siyasetinde ilgiyle karşılandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Bushnell ile Buazizi'nin eylemlerini birbirine benzetirken Arapça ve İngilizce yayın yapan bölge medyası da Bushnell'e geniş yer verdi.

Batı dünyası uyanır mı?

Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İsrail'e destek veren ABD ve Batı'yı sarsan benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Batı dünyası, bu korkunç olaydan sonra İsrail'e körü körüne verdiği destek sarhoşluğundan uyanacak mı?"

Pentagon'dan "trajik" açıklama

Aaron Bushnell'in Washington'daki eylemi, Reuters, New York Times, Washington Post ve BBC tarafından neredeyse görülmedi. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıklaması da bu medya kurumlarıyla paralellik gösterdi. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, eylemi "Trajik bir olay" diye değerlendirmekle yetindi. Ryder, ABD Hava Kuvvetleri'nin olaya ilişkin soruşturma başlattığını da belirtti.







