İsrail’in ana hedefi insani ihtiyaçlar

Günlerdir İsrail saldırıları ve ablukası altında yaşama savaşı verilen Gazze’de, insani kriz her geçen gün daha derinleşiyor. Terörist devlet İsrail, Gazze’de özellikle insani ihtiyaçları hedef alıyor. Her geçen gün daha da zorlaşan insani şartların koordinasyonu için Gazze’de kurumlar nezdinde sağlıktan yardıma, enerjiden ulaştırmaya acil durum komiteleri oluşturuldu.

FIRINLAR KAPALI

Ellerindeki kaynakları idareli kullanmaya çalışan Gazze hükümeti, yakıtların özel sektörden satın alıyor ve sadece acil durumlar için hastane ve itfaiye gibi kurumlara veriyor. Fırınlardaki hizmetler de sık sık kesintiye uğruyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle her şey tasarruflu kullanılıyor.

Yeni Şafak’a konuşan Gazze Belediyesi yetkilisi Asem Alnabih, halkın suya ulaşabileceği iki ana su tesisinin İsrail ordusu tarafından vurulduğunu söyledi. Alnabih, “İsrail ordusu, Gazze halkının can damarlarını hedef alarak insanların tamamen savunmasız kalmasını ve kendilerini savunamamasını hedefliyor” dedi.

YARDIM SOKULMUYOR

Yurt dışından gelen yardımların Mısır-Gazze sınırında beklediğini belirten Alnabih, “Yardımlar şu anda sınırda bekliyor. Sınır kapısı zaman zaman kapanıyor. Çünkü İsrail ordusu sınır kapısına yakın noktaları hedef alıyor. Bu sebeple yardımların Gazze’ye ulaşması sorununu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Gazze kuruyor temiz su yok

qBirleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi’nde “acil su” ihtiyacı olduğunu duyurdu. UNRWA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor” ifadesi kullanıldı. Filistin İçişleri Bakanlığı da bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarısında bulundu.

Hastanelerde yakıt bitti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. Bugün itibarıyle sürenin bitmesiyle binlerce insanın hayatı bir kez daha tehlikeye girdi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings de, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Dünya insanlığını kaybetti!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki son durumla ilgili bilgi verdi. Gazze’de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, “UNRWA meslektaşlarım artık Gazze’deki kişilere insani yardım sağlayamıyor” dedi. Lazzarini, “Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.







