İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor

"UNRWA, işgal altındaki Filistin topraklarıyla "benzersiz ve sürekli bir bağlantısı" olan kilit insani aktördür. UNRWA'nın faaliyetleri, özellikle Gazze'deki vahim insani koşullar göz önüne alındığında, engellenmek yerine kolaylaştırılmalıdır. Mevcut koşullarda, BM'nin UNRWA aracılığıyla hareket ederek Gazze Şeridi nüfusunun yeterli şekilde beslenmesini sağlama kapasitesine erişmek mümkün değil. İsrail'in, UNRWA'ya Hamas'ın sızdığı iddiası ve UNRWA'nın tarafsız bir kuruluş olmadığı yönündeki iddialar da kanıtlanmadı. Bu tür iddialar tekrar tekrar dile getirilse dahi bu iddialar gerçek değil"