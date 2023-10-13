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İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamasına Suudi Arabistan'dan tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamada bulunarak İsrail'in sivillere yönelik saldırısının kınayarak Gazze Şeridi'nde halkın göçe zorlanması çağrılarını reddetti.

Semih Bozkuş
22:50 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Suudi Arabistan, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan, İsrail'in yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halkın göçe zorlanması çağrılarını reddederek, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani felaketin önlenmesi için hızla harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Sivillere yönelik saldırılar kınandı

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Filistin halkının Gazze'den zorla yerinden edilmesi çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini ve Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınmasına devam edilmesini kınadığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Bölge halkının temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasının uluslararası insani hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "uluslararası topluma, sivillere yönelik her türlü askeri gerilimi durdurma, insani felaketi önleme ve Gazze halkının gerekli yardım ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için hızla harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik ablukanın kaldırılması, yaralı sivillerin tahliye edilmesi, uluslararası yasa ve normlar ile uluslararası insani hukuka bağlı kalınması gerekliliğini vurguluyor" denildi.

İsrail'den operasyonlara bahane arayışı

Barış sürecini ilerletmenin önemine işaret edilen açıklamada, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının" önemine değinildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, bölgenin güneyine gitmeleri istenmişti.

Açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda saklandığı iddia edilmişti.



#Filistin
#gazze
#Suudi Arabistan
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