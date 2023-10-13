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Dünya

Gazze'de katliam: Terör devleti İsrail konvoyu bombaladı 70 kişi hayatını kaybetti en az 200 kişi yaralandı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

20:58 . 13/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu vurdu.

İşgalci İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu vurdu.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.


Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.


Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.


Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.


Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Konvoy
#Bombalama
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