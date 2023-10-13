Gazze'de katliam: Terör devleti İsrail konvoyu bombaladı 70 kişi hayatını kaybetti en az 200 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.