İsrail'in Gazze’de sebep olduğu insani kriz zirvede: Köpekler cenazeleri yiyor

Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde İsrail tarafından 2,3 milyon Filistinliye yaşatılan insani dram, daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü vahşi bombardımanlarla Gazze’ye adeta bir enkaz yığınına çevirdi. Saldırılardan kaçarak güvenli bir yer arayan Filistinliler, yolda bina enkazları arasında kedi ve köpeklerin insan cesetlerini yediğine tanıklık ediyor. Filistinliler tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlanan çok sayıda videoda, kedi ve köpeklerin enkaz aralarında cesetleri parçaladığı görülüyor. Bazı Filistinliler ise İsrail’in yoğun ateşi nedeniyle öldürülen yakınlarına ulaşamadıkları için yakınlarının cesetlerinin köpekler tarafından parçalanmasını çaresizce seyretmek zorunda kalıyor.

BM YETKİLİLERİ ŞOKE OLMUŞTU

Mart ayında Gazze’yi ziyaret etmesine izin verilen Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, “Gazze’ye gittiğimizde enkazlar arasında gezen şişmanlamış köpekleri görünce şoke olmuştuk. Bunu Filistinlilere sorduğumuzda, köpeklerin enkaz aralarında ceset aradığını ve insan cesedi yemekten dolayı şişmanladığını söyledi” diye konuşmuştu. Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın, güneydekinden daha büyük olduğunu ve artık tamamen moloz yığınına döndüğünü belirten Fletcher, “Gittiğimde kendimi en kötüsüne hazırlamıştım ama durum beklediğimden daha kötüydü. Yönümüzü gösterecek hiçbir işaret yoktu. Nerenin okul, nerenin hastane, nerenin ev olduğunu göremiyorduk” cümlelerini sarf etmişti.

İNSANLARA DA SALDIRIYORLAR

El-Cezire’ye konuşan yerinden edilmiş Filistinlilerden biri olan 40 yaşındaki dört çocuk babası Mecdi Ebu Hamdi, patlamalardan yükselen tozun sokakları ve sağlam kalmış evleri boğduğunu söyledi. Hamdi, “Geceleri köpeklerin ulumalarını duyuyoruz. Çok fazla ceset yedikleri için vahşileştiler. Havlamaları bile değişti, saldırganlaştı. Artık insanlara da saldırıyorlar. İki gün önce yanlışlıkla bir kedi yanlarına yaklaştı; yirmiden fazla köpek kediyi parçaladı. İnsanlar otuz yaşında olabilir ama savaşın yorgunluğu onları yetmiş gibi gösteriyor. Açlık ve kötü yiyecekler insanı tüketiyor. Yemek az ve fiyatlar yüksek olduğu için üç günde bir tuvalete gidiyoruz” diye konuştu.

"KARDEŞİMİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE PARÇALADILAR"

İsrail ordusunun geçtiğimiz yılın mayıs ayında yerle bir ederek tamamen işgal ettiği Gazze’nin güneyindeki Refah’ta yaşayan Ebu Rızk ailesi ise saldırılar sırasında kaybolan oğulları Muhammed'in cürümüş cesedini 8 ay sonra bulduklarını anlattı. Yaşadıklarını El-Cezire’ye anlatan 22 yaşındaki Muhammed’in kardeşi Mahmud Ebu Rızk, “Köpekler ve kediler kardeşimin kalıntılarını yediler. Bunu gördüm. Cesedinin nerede olduğunu biliyorduk, ancak ona ulaşamadık ve onları durduramadık” dedi. Cesedin, İsrail ordusunun yaklaşan herkesi vurduğu “çok tehlikeli” bir bölgede olduğunu söyleyen Ebu Rızk, bölgeye ulaşarak cesedi almasının sekiz gün sürdüğünü ve bu sırada kardeşinin cesedinin köpekler tarafından parçalanmasını çaresizlik içinde seyrettiğini ifade etti.





Ateş kuşağında 61 ölü daha

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde yürüttüğü kara harekatı, bir aydır devam ediyor. Sivillerin yığıldığı kent merkezinin batı mahallerini hedef alan işgal ordusu, dün bölgeye bir “ateş kuşağı” saldırısı başlattı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, işgal ordusunun bölgede hareket herkesi hedef aldığını ifade ederken dünkü saldırılarda 51’i şehir merkezinde olmak üzere toplam 61 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırmasına rağmen sivillerin göç etmesi için bir günlüğüne açtığı Selahaddin Caddesi’ni dün yeniden kapattı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 65 bin 208’e, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise 166 bin 271’e ulaştığını açıkladı.







