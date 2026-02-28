İsrail'in işkence turizmi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Cezaevi İdaresi (IPS) Başkanı Kobi Yaakobi, işgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında bulunan yasa dışı Har Homa yerleşimindeki bir sinagogun 20 üyesini yüksek güvenlikli bir cezaevine götürdü. Ziyaret kapsamında mahkûmların tutulduğu alanlar gezdirildi, dini bir ders verildi ve Filistinli tutukluların bulunduğu bölümler ziyaretçilere gösterildi. İsrail Cezaevi İdaresi, İsrail medyasına yaptığı açıklamada bir haham ve beraberindeki grubun güvenlikli bir cezaevinde vaaz verdiğini ve tesisleri gezdiğini doğruladı. IPS Başkanı Yaakobi, Ocak 2024’te Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından göreve atanmıştı. Yaakobi’nin, Filistinli mahkûmların koşullarını sertleştirmeye yönelik politikaların uygulanmasında rol oynadığı iddia ediliyor. Aynı zamanda Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine ilişkin bir soruşturmayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle de inceleme altında olduğu belirtiliyor.

RAMAZAN AYINA ÖZEL İŞKENCE

Haberlere göre ziyaret “safari turu” olarak adlandırıldı ve Nitzan yüksek güvenlikli cezaevinde gerçekleştirildi. Cezaevinde tutulan bazı Filistinli mahkûmların, aralarında Hamas’ın seçkin üyelerinden oluşan Nukhba birimlerine mensup olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Ziyaret sırasında mahkûmların kelepçeli şekilde yere yatırıldığı ve grubun bu alanı izlediği aktarıldı. Ayrıca ziyaretçilerin, Ramazan ayı nedeniyle oruçlu olan tutukluların önünde yemek yediği ve cezaevi personeli için dua ettiği bildirildi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDET

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, cezaevlerinde sistematik kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet, yetersiz beslenme ve tıbbi bakım eksikliği yaşandığını savunuyor. Örgüt, yayımladığı raporlarda, Ekim 2023’ten bu yana gözaltı koşullarının ciddi biçimde ağırlaştığını ve bazı tutukluların hayatını kaybettiğini duyurdu. Kasım ayı itibarıyla İsrail verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana en az 98 Filistinli gözaltında yaşamını yitirdi.

YÜZLERCE TUTUKLUNUN AKIBETİ BELİRSİZ

Ancak Physicians for Human Rights–Israel (PHR-I), özellikle Gazze’den alınan yüzlerce kişinin akıbetinin belirsiz olduğunu ve gerçek sayının daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Şubat ayında İsrail’in Gazze’ye 120 Filistinliye ait cenazeyi kimlik ve ölüm nedenlerine dair ayrıntı vermeden iade ettiği bildirildi. Cenazeler Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne beyaz torbalar içinde teslim edildi. Adli ekiplerin kimlik tespiti için inceleme başlattığı açıklandı.







