İsrail'in kaybı 1948'den fazla

Terör devleti İsrail on aydır Gazze Şeridi'ne saldırı ve katliamlarına devam ederken, başta Hamas olmak üzere Filistinli grupların işgalci güce askeri anlamda ağır darbe vurduğu da her geçen ortaya çıkıyor. 9 aydır havadan, denizden ve karadan Gazze'de büyük yıkım oluşturan işgalci güç, buna karşın Gazze'de yaşayan Filistinlilerin direniş gücünü kıramazken, ağır asker kaybıyla sıkıntıya girmiş durumda. İsrail'den yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı. Rakamlar, işgalci gücün 1948'den beri savaşlardan bu yana en ağır kaybını Gazze'de verdiğini gösteriyor. Bu ağır kayıplar, 7 Ekim’den bu yana 689 askerin öldüğünü ve 4 bin 252 askerin yaralandığını duyuran İsrail ordusunu da yalanlıyor.

İşgalci güç tükendi

Gazetenin haberinde ayrıca her ay yaklaşık 1000 askerin, Gazze'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Savunma Bakanlığına bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine sevkedildiği kaydedildi. Haberde, meclisin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmadan tatile girmesi de eleştirildi. Haberde ayrıca Gazze'nin güneyinde aktif görev yapan, Nahal Tugayındaki bir askerin babasının, "Askerler, düşman topraklarında, elverişsiz koşullar altında, art arda 10 aydır savaşıyor. İsrail'in girdiği savaşların tarihinde, hatta 1948'de bile böyle bir durum yaşanmadı" ifadesine yer verildi.

Asker aileleri isyanda

Habere göre, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde gözetleme biriminde görev yapan ve gelecek ay terhis edilmeleri beklenen kadın askerlere, dört ay daha görev yapacakları "keyfi olarak" bildirildi. Askerlerden birinin annesi, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını, yanıt verilmediğini ve emri vaki yapıldığını söyledi.

Savaşamaz duruma geldiler

Nisan ayında Walla haber sitesinin İsrail ordusunun rehabilitasyon birimine dayandırdığında haberinde de ordunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin "engelli duruma düştüğü" açıklanmış ve savaşamaz duruma geldiği belirtiLmişti. Yediot Ahronot'un haberi bu sayısının katlandığını da gösteriyor.

İstifa sayısı da arttı

Temmuz ayında İsrail medyasında yer alan bir haberde de 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana işgal ordusundan ayrılmak için başvuran yüzbaşı ve binbaşıların sayısının 900'e yaklaştığı kaydedilmişti. İşgal ordusunda görevden ayrılan ve ayrılmak için talepte bulunan askeri personelin sayısının artması, Gazze Kasabı Netanyahu hükümetini de endişelendirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, o dönem işgal ordusunun acilen 10 bin ilave askere ihtiyaç duyduğunu itiraf etti.

1948'den beri en ağır kayıp

İşgalci gücün Gazze'de on aydır yürüttüğü savaşın ağır bedeli kısa bir karşılaştırmayla görülüyor. 1948'deki işgal savaşında, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Suudi Arabsitan'a karşı savaşan İsrail'in toplam kaybı 4 bin asker civarında olmuştu. 1967 Savaşında ise işgalci gücün kayıp sayısı 800 ölü ve 2563 yaralı olduğu görülüyor. 1973 yılında gerçekleşen Arap-İsrail Savaşında ise terör devletinin 2523 asker kaybettiği biliniyor.







