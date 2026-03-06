Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in Lübnan'daki beldelere düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki beldelere düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

14:116/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Lübnan
Lübnan

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti ile Mervaniyye, Cibşit, Tul, Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesindeki Dors beldesine de saldırı gerçekleştirdi.

Cibşit’e düzenlenen hava saldırısında 2 kişi, Sarifa'da 1 kişi ve Mevaniyye'de 1 kişi hayatını kaybetti, Tul beldesinde bir camiye düzenlenen saldırıda ise müezzin yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda kentinde çok katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.




#hizbullah
#israil
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!