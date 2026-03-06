İsrail'in Lübnan'daki beldelere düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti ile Mervaniyye, Cibşit, Tul, Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.