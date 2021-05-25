​İsrail’in medya kubbesi de delindi

Daha önce gizlenen İsrail terörünü bu kez tüm dünya gördü.

İşgalci İsrail yaptığı insan hakları ihlallerini uzun yıllardır AB ve ABD’nin desteğiyle uluslararası kamuoyundan saklıyor. Yalan yanlış politikalarını satın aldığı uluslararası medya kuruluşlarıyla dünyaya pazarlayan İsrail, propaganda ve algı savaşında kaybetti. Sosyal medya platformlarına ait algoritmalar, hangi içeriklerin sansürlenip hangilerinin kullanıcılara daha çok gösterileceğine karar vermek konusunda İsrail’e karşı paylaşımları “nefret” kapsamında değerlendirebiliyor.

Mustafa Bostancı

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TEK SEÇENEK ULUSAL MEDYA DEĞİL

Filistin’de öldürülen çocukların fotoğraflarını “şiddet görüntüsü” olarak filtreleyen platformlar, İsrail terörünün daha az gösterilmesini sağlıyordu. ABD kontrolündeki Twitter ve Instagram’daki engellemelere rağmen İsrail terörünü bu kez tüm dünya gördü. Yeni Şafak söz konusu yenilginin nedenlerini uzmanlara sordu. Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Bostancı, gerçekleri tüm dünyaya anlatmak için artık tek seçeneğin ulusal medya olmadığını anlattı:

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SOSYAL MEDYA ALTERNATİF OLDU

“Her ne kadar uluslararası medya olan biteni saklama konusunda üstün çaba gösterse de artık mızrak çuvala sığmıyor. Sosyal medya dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulmü anlatmak için alternatif bir ortam. Mescid-i Aksa baskınında gördük. Yaşanan baskının her anı fotoğraflar, videolar, canlı yayınla tüm dünyaya duyuruldu. İsrail medyası uluslararası medyanın desteği olmadan herhangi bir başarı gösteremedi. Sansür algoritmalarını iyi tanıyan, çalışma mantığını bilen kullanıcılar, yakalanmadan Filistin destekli paylaşımları yayabildiler. İsrail, sosyal medyada Filistin hassasiyeti yüksek geniş kitlelere karşı etkili bir savunma yapamadı ve kaybetti.”

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