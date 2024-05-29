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Dünya

İsrail'in saldırısına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah'ta saldırıların durdurulmasına' ilişkin kararına rağmen İsrail'in çadır kente saldırmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Venezuela ve Kolombiya liderleri, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi. Birçok ülke İsrail'i kınadı.

09:08 - 29/05/2024 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrail'in, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kente yönelik saldırısına çok sayıda ülke ile uluslararası kurum ve kuruluştan tepki yağdı.



İngiltere: Çok endişe verici

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Rafah'taki saldırının “çok endişe verici” olduğunu, soruşturmanın hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti.


Fransa'dan İsrail'e çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e bir kez daha Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.



Venezuela: İsrail Gazze'de 'katliam' yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçladı.


Maduro, Hitler döneminden bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan birinin yaşandığını vurguladı.


Kolombiya: İsrail ile diplomatik ilişkileri kestik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Filistinlilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurdu. Katliama sessiz kalan ülkeleri eleştirdi.



Pakistan, Meksika ve Maldivler'den kınama

Pakistan, Meksika ve Maldivler de saldırıyı kınadı. Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyması talep edildi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de İsrail'in sivillere yönelik saldırıları durdurması için gerekli adımları atması istendi.


Afrika Birliği'nden çağrı

Afrika Birliği de saldırıyı kınayarak, acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu. İsrail eylemlerinin cezasız kaldığının altı çizildi.

#Afrika Birliği
#Kolombiya
#İsrail
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