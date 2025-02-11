İsrailli doktorlar itiraf etti: Ülkenin üçte biri ruh hastası

İsrail basınında bugün yer alan haberlere göre Devlet Denetçisi görevindeki Matanyahu Englman, ülkede karışıklığa yol açan bir dizi rapor daha paylaştı.

Englman'ın paylaştığı raporda 'üç milyona yakın İsraillinin ruh hastalıklarından muzdarip' olduğu ifade edilirken; bunların yüzde 38'inin posttravmatik stres bozukluğu hastalığının en az bir belirtisinden şikayetçi olduğu, yüzde 16'sında birkaç semptom gözlemlendiği, yüzde 32'sinde depresyon ve yüzde 21'inde anksiyete olduğu belirtildi.

Englman: İsrail bu tedavileri karşılayamaz

İsraillilerin neredeyse üçte birinin 'ruh hastası' olduğunu ortaya çıkaran raporu hazırlatan Devlet Denetçisi Matanyahu Englman, "Çok ihtiyaç duydukları ruh sağlığı hizmetini alamıyorlar. Sağlık fonları aracılığıyla bir psikiyatristten tedavi almak için altı ay sıra beklemeniz gerekemez" ifadelerini kullanarak İsrail'in sağlık alt yapısının bu sorunu çözemeyeceğini ifade etti.

İşgalci İsrail'in Devlet Denetçisi Matanyahu Englman

Englman, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının akabinde, İsraillilerdeki bu ruhsal sağlık problemlerinde artış gözlemlediklerini belirtti.

Netanyahu Hükümeti'nin Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri bir buçuk yıllık Gazze işgaline rağmen geri alamamasının İsrailliler üzerindeki etkilerinin de değerlendirildiği raporda, Gazze'de Kassam Tugayları'yla savaşın devam etmesi durumunda ülkenin ciddi sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalacağının üzeri çizildi.

Geçen yıl bir milyon İsraillide gözlemlenmişti

İsrail Devlet Denetçisi Matanyahu Englman'ın İsrail'deki sağlık kuruluşlarına hazırlattığı bu raporun 2024 Nisan ayındaki sonuçlarında 'bir milyon İsrailli ruh hastası' olarak tespit edilmişti.

Aradan geçen 10 ayın ardından, İsraillilerin psikolojik sağlık durumlarında yüzde 200'lük bir gerileme olduğunu ifade etmek mümkün.







