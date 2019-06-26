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Dünya İsrailli gazetecileri ağırlayan Bahreynden AA muhabirine ülkeye giriş engeli
ORTADOĞU

İsrailli gazetecileri ağırlayan Bahreyn'den AA muhabirine ülkeye giriş engeli

Bahreyn, başkent Manama'da düzenlenen çalıştayın İsrailli gazetecilerce takip edilmesine izin verirken AA muhabirini ülkeye almadı. Bahreynli yetkililer, tüm diplomatik kanalların girişimlerine rağmen Manama'daki çalıştay için "akreditesi olmadığı" gerekçesiyle saatlerce havaalanında beklettikleri AA muhabirinin ülkeye girişine izin vermedi.

Haber Merkezi AA
Bahreyn, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'den 7 gazetecinin Manama'daki konferansı takip etmesine izin verdi.
Bahreyn, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'den 7 gazetecinin Manama'daki konferansı takip etmesine izin verdi.

Bahreyn makamları, başkent Manama'da düzenlenen Filistin konulu ekonomi çalıştayını takip etmek için gelen İsrailli gazetecilere vize verirken söz konusu çalıştayı takip etmek amacıyla Bahreyn'e giden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine ülkeye giriş izni vermedi.

  • Manama'da 25 Hazitan'da "Refah için Barış - Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Bölgede Ekonomik Kalkınma, Yatırım" başlığıyla başlayan çalıştayı yerinde takip etmek üzere 23 Haziran'da ülkeye girmek isteyen AA'nın Kudüs muhabiri Esat Fırat'ın ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlayan hizmet pasaportuna, Bahreyn Uluslararası Havaalanı'nda yetkililerce el konuldu.

Bahreynli yetkililer, tüm diplomatik kanalların girişimlerine rağmen Manama'daki çalıştay için "akreditesi olmadığı" gerekçesiyle saatlerce havaalanında beklettikleri AA muhabirinin ülkeye girişine izin vermedi.

Konuya ilişkin konuşan Fırat, Bahreyn makamlarının kendisine havalimanında adeta bir suçlu gibi muamele ettiklerini ve Türkiye'ye gönderileceği uçağa kadar bir yetkilinin kendisine eşlik ettiğini söyledi.

Defalarca başvurdular

Fırat, Bahreynli yetkililerin el koydukları pasaportunu uçağın kapısına kadar teslim etmediğine dikkati çekerek, çalıştaydan günler önce akredite olmak için Bahreyn Dışişleri ve İletişim Bakanlığı ile irtibata geçtiğini ancak her iki bakanlığın da kendisine olumlu veya olumsuz bir cevap vermediğini belirtti.

Her iki bakanlıkla hem telefon hem mail aracılığıyla iletişime geçtiğini dile getiren Fırat, şunları söyledi:

"Çalıştaya akredite olmak için defalarca başvuru girişiminde bulundum ancak Bahreyn Dışişleri ve İletişim Bakanlığı sürekli beni oyaladı. Bunun üzerine akreditasyonu doğrudan Manama'da yapmak üzere Bahreyn'e gittim."

İsrailli gazetecileri ağırladılar

Akredite bahanesiyle AA muhabirini ülkeye almayan Bahreyn, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'den 7 gazetecinin Manama'daki konferansı takip etmesine izin verdi.

Çalıştayı takip etmek için Bahreyn'e gelen İsrail'in Kanal 13 muhabiri Barak Ravid'in Manama'da kaldığı otelde çektiği bir fotoğrafla birlikte Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştığı mesaj dikkati çekmişti.

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Elindeki biranın fotoğrafıyla paylaştığı mesajda Ravid, "Lübnan birasıyla Bahreyn... İşte yeni Orta Doğu." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Mısır makamları gece vakti apar topar defnettikleri ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin toprağa verildiği mezarlıktan sadece İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın görüntü almasına izin vermişti.

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