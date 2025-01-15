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İstanbul Valiliği harekete geçti: Ölüm haberlerinin ardından 63 işletme kapatıldı

İstanbul Valiliği harekete geçti: Ölüm haberlerinin ardından 63 işletme kapatıldı

10:2115/01/2025, Wednesday
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Sahte içkiyle ölümlerin ardından 63 işletme mühürlendi.
Sahte içkiyle ölümlerin ardından 63 işletme mühürlendi.

İstanbul’da yaşanan sahte içkiden ölüm haberleri ekipleri harekete geçirdi. Mega kentte son 24 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i yaşamını yitirmesinin ardından Valilik’ten açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu.

İstanbul’da sahte içki kabusu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Son 24 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi. Ölüm haberlerinin ardından sahte içki ürettiği belirlenen iki kişinin yakalandığı da duyuruldu. İstanbul Valisi Davut Gül ise kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.


Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.



Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.


#İstanbul Valiliği
#Sahte İçki
#Davut Gül

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