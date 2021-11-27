Dünya İstihbarat Fransadan katliam Mısırdan
AVRUPA

İstihbarat Fransa’dan katliam Mısır’dan

Sisi darbesi sonrası yargısız infazlar ve insan hakları ihlalleri ile tepki toplayan Mısır’ın Fransa’dan aldığı istihbarat ile sivilleri katlettiği ortaya çıktı.

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İstihbarat Fransa’dan katliam Mısır’dan
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Sisi darbesi sonrası yargısız infazlar ve insan hakları ihlalleri ile tepki toplayan Mısır’ın Fransa’dan aldığı istihbarat ile sivilleri katlettiği ortaya çıktı.

Fransız Disclose haber sitesi, yayınladığı gizli savunma belgeleriyle, Fransız ordusunun 2016’dan bu yana yürüttüğü Sirli operasyonunca sağlanan bilgilerin, Mısır hükümeti tarafından Libya sınırındaki toplu infazlarda kullanıldığını bildirdi.

SİVİLLER KARŞI 19 BOMBARDIMAN YAPILDI

Rapora göre Fransız ordusu, 13 Şubat 2016’dan bu yana 4 Fransız askeri ve 6 sivil personelle Kahire’ye istihbarat desteği veriyor. Belgelerde 2016-2018 yılları arasında, bu bölgede sivillere karşı 19 bombardıman yapıldığı kaydedildi. Fransa Savunma Bakanı, iddialar üzerine soruşturma açıldığını duyurdu. Disclose ise hükümetin “Fransız iktidarının, istihbarat birimlerinin yıllarca yaptığı uyarıları yüklü silah satışları nedeniyle görmezden geldiğini” iddia etti.

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