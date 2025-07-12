İstilacılardan milis güç kurdu

İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı isimlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Batı Şeria’nın ilhakını hızlandırmak için bölgede istilacı Yahudi yerleşimcilerden gönüllülerin yer aldığı bir milis güç kurdu.
İsrail’e bağlı Batı Şeria Emniyet Müdürlüğü, dün yeni kurulan milis güç için El-Halil’deki Harem-i İbrahim bölgesinde bir tören gerçekleştirdi. Törene, emniyet ve ordu yetkililerinin yanı sıra Ben-Gvir de hazır bulundu. Batı Şeria Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, “yeni kurulan silahlı gücün bölgedeki Yahudi yerleşimcilerden gönüllüler tarafından oluşturulduğu ve polis güçleriyle birlikte hareket edeceği” bildirildi. Milis gücün “bölgedeki bireysel güvenliğin sağlanmasında polis güçlerine destek olması amacıyla” kurulduğu iddia edilen açıklamada, bölgedeki yasadışı Yahudi yerleşimcilerden bin gönüllünün milis güce katılmak üzere eğitimden geçirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze’yi işgal edene ve Filistinlilere buradan sürene kadar Gazze’de işlediği soykırımı sürdürmesini savunan aşırı sağcı fanatik bakan Ben-Gvir, Batı Şeria’nın ilhakı için de bölgedeki Yahudi yerleşimlerin artırılması ve istilacı yerleşimcilerin silahlandırılmasına öncülük etmişti.
"SİYONİST EGEMENLİK İÇİN"
Batı Şeria Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında ise milis güç oluşturulması fikrinin 7 Ekim 2023 olaylarının muhtemel bir tekrarına karşı istilacı Yahudi yerleşimcilerin kendilerini savunacak imkanlara sahip olmasından doğduğuna dikkat çekildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ben-Gvir de, yeni kurulan milis gücün Batı Şeria’da “gerçek bir Siyonist egemenliğin kurulması yolunda önemli bir adım” olduğunun altını çizdi.
Ebu Ubeyde'den intifada çağrısı
- Batı Şeria’nın Cenin kentinin batısındaki Ramana köyü yakınlarında, Filistinli bir direnişçinin İsrail ordusuna bağlı güçlere düzenlediği bıçaklı saldırıda bir asker yaralandı. Önceki gün de (Perşembe) El-Halil’in kuzeyindeki Guş Asiton yasadışı Yahudi yerleşiminde İsrail kuvvetlerine düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsrail askeri yaralanmıştı. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planı ve burada artırdığı şiddetle Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirdiğine” vurgu yaptı. İşgal güçlerini hedef alan saldırıları öven Ebu Ubeyde, açıklamasında, “Bütün gençlerimize İsrail’in ilhak projesine karşı Batı Şeria ve Kudüs’ün tamamında direniş eylemlerini büyütmek ve Filistin’den geriye kalanı korumak için intifadaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verdi.