İstilacılardan milis güç kurdu

Batı Şeria’nın Cenin kentinin batısındaki Ramana köyü yakınlarında, Filistinli bir direnişçinin İsrail ordusuna bağlı güçlere düzenlediği bıçaklı saldırıda bir asker yaralandı. Önceki gün de (Perşembe) El-Halil’in kuzeyindeki Guş Asiton yasadışı Yahudi yerleşiminde İsrail kuvvetlerine düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsrail askeri yaralanmıştı. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planı ve burada artırdığı şiddetle Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirdiğine” vurgu yaptı. İşgal güçlerini hedef alan saldırıları öven Ebu Ubeyde, açıklamasında, “Bütün gençlerimize İsrail’in ilhak projesine karşı Batı Şeria ve Kudüs’ün tamamında direniş eylemlerini büyütmek ve Filistin’den geriye kalanı korumak için intifadaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verdi.