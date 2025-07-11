Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in ateşkes anlaşma ihlallerine ilişkin konuştu. Avn, “İsrail ile normalleşme, mevcut Lübnan dış politikasında söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin kararın alındığını ve bundan geri dönüş olmadığını belirterek İsrail ile de normalleşmenin şu an için söz konusu olmadığını belirtti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'ta Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyinden bir heyetle görüştü.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlallerine ilişkin ise şunları kaydetti:
"İsrail ile normalleşme mevcut Lübnan dış politikasında söz konusu değil"
Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in bu tutumunun sadece 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını engellemekle kalmadığını saldırıları ve gerginliği sürdürdüğünü kaydetti.
"Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı"
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.