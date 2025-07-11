Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

"İsrailliler, askeri bir önemi olmayan ülkeye ait 5 tepe üzerinde işgalini sürdürerek şu ana dek (Lübnan) ordunun tam olarak konuşlanmasını engelliyor. İsrail, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürmek için asılsız gerekçeler uydurmaya devam ediyor."