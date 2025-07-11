İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Haberde, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere toplam 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da devam ediyor.