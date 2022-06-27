Dünya İsveç Başbakanı Andersson İsveç teröristlere güvenli liman olmayacak
AVRUPA

İsveç Başbakanı Andersson: İsveç teröristlere güvenli liman olmayacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Anderrsson, yaptığı açıklamada "İsveç teröristlere güvenli liman olmayacaktır" ifadelerini

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç Başbakanı Andersson: İsveç teröristlere güvenli liman olmayacak
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Andersson, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

"PKK bizim için de terör örgütüdür"

  • Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını umduğunu söyleyen Andersson, "İsveç, teröre karşı güçlü duruşunu koruyacak, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak. AB'nin terör örgütü listesindeki PKK, bizim için de terör örgütüdür. " dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

Stoltenberg: İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında bir anlaşma üzerine çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı.

İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz"

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