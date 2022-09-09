Dünya İsveç basınından 6lı masa yorumu HDPnin oylarına göz diktiler
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İsveç basınından 6'lı masa yorumu: HDP'nin oylarına göz diktiler

CHP'nin başını çektiği 6'lı masanın HDP'nin oylarına göz diktiği belirtildi. İsveç basınında çıkan haberde, 6'lı masanın birbirinden uzak fikirler ortaya koyduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da hemfikir değiller" denildi.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç basınından 6lı masa yorumu: HDPnin oylarına göz diktiler
Altı muhalefet parti liderler

İsveç medyasında çıkan bir haberde; CHP'nin başını çektiği 6'lı masanın HDP'nin oylarına göz diktiği ifade edildi. Kurulan masanın, çoğu sorunda birbirinden uzak fikirler ortaya koyduğu ve uzlaşamadığı belirtildi: "Türkiye'de Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti), bazı partilerle 6'lı masa olarak adlandırılan ortak bir çalışma başlattı. Fakat görünürde birçok konuda bu partilerin uzlaşıya varamadığı ve çoğu sorun konusunda da birbirinden uzak fikirlerde oldukları görüldü. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da hemfikir değiller. CHP kendi parti başkanlarının cumhurbaşkanlığına aday olmasını isterken, Saadet Partisi ise eski Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü öneriyor. Taraflar arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının isimlerinin de geçtiği ifade ediliyor"

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'GİZLİ İŞBİRLİĞİ YAILIYOR'

6'lı masanın örtülü bir şekilde HDP ilişkisini anlatan İsveç gazetesi, haberinde, "CHP, HDP'nin oylarına göz dikmiş durumda. Bunun için de HDP ile üstü kapalı görüşmek ve yerel seçimlerde olduğu gibi gizli bir iş birliği yapmaya çalışıyor. Fakat CHP'nin ortağı ve Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti bu meseleye HDP'nin dahil edilmesini istemiyor ve HDP ile herhangi bir ittifaka hazır olmadıklarını dile getiriyor. Bilindiği üzere yerel seçimlerde HDP sadece CHP'nin adaylarına değil İYİ Parti'nin adaylarına da oy verdi. Ancak şu an her iki taraf da oy oranını korumak için farklı çabalar içerisinde" ifadelerini kullandı.

  • Haberde son olarak, AK Parti'nin de Kürt seçmenlerin oyları için bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

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