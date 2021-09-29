Dünya İsveç Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı
AVRUPA

İsveç Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

İsveç hükümeti, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ülke genelinde tamamen yürürlükten kaldırdı. Kafe ve restoranlar tam kapasitede çalışmaya başladı. Toplu etkinliklerde kişi ve mesafe kısıtlamaları uygulanmadı.

Haber Merkezi İHA
İsveç Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı
İsveç

İsveç hükümeti, Norveç ve Danimarka’nın ardından Kovid-19 önlemlerini tamamen yürürlükten kaldırdı.

İsveç’te bugünden itibaren kafe, restoran ve jimnastik salonları tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

KİŞİ SINIRLAMASI YOK

Yeni kararın ardından ülkede toplu etkinliklerde de kişi ve mesafe sınırlamaları da kaldırılarak, büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin önü açıldı.

TEST ZORUNLU DEĞİL

Ayrıca etkinliklere giriş için Kovid-19’a karşı aşılanmış olma veya negatif Kovid-19 test sonucu sunmanın da gerekli olmadığı ifade edildi.

'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

İsveç Halk Sağlığı Kurumu’nda Epidemiyolog Anders Tegnell ise yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre İsveç’in Kovid-19 salgınında doğru yönde ilerlediğini belirterek, ülkede Kovid-19’a karşı aşılanmamış vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

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