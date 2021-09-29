İsveç Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

İsveç hükümeti, Norveç ve Danimarka’nın ardından Kovid-19 önlemlerini tamamen yürürlükten kaldırdı.
İsveç’te bugünden itibaren kafe, restoran ve jimnastik salonları tam kapasiteyle çalışmaya başladı.
KİŞİ SINIRLAMASI YOK
Yeni kararın ardından ülkede toplu etkinliklerde de kişi ve mesafe sınırlamaları da kaldırılarak, büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin önü açıldı.
TEST ZORUNLU DEĞİL
Ayrıca etkinliklere giriş için Kovid-19’a karşı aşılanmış olma veya negatif Kovid-19 test sonucu sunmanın da gerekli olmadığı ifade edildi.
'AŞI OLUN' ÇAĞRISI
İsveç Halk Sağlığı Kurumu’nda Epidemiyolog Anders Tegnell ise yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre İsveç’in Kovid-19 salgınında doğru yönde ilerlediğini belirterek, ülkede Kovid-19’a karşı aşılanmamış vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.