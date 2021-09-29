İsveç Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a 'Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sorması üzerine Putin, 'Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde' diyerek karşılık verdi. Antikor seviyesinin düşük olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Benimki binin üzerinde' dedi. Putin'in aşı tavsiyesine ise Erdoğan, 'Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım' diye karşılık verdi. Putin ise, 'Bir dahaki sefere artık' dedi.