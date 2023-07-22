İsveç’e uyarı

İsveç’te Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa dünyanın çeşitli köşelerinden tepkiler art arda geldi. İsveç’te daha önce de Kur’an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, önceki gün Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti. Polis korumasında gerçekleşen skandal eylemde Momika, Kuran’ı çiğnemiş ve İslam dinine hakaret dolu sözler sarf etmişti. Menfur saldırı sonrası İslam dünyasından İsveç’e tepki yağdı. Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Azerbaycan ve çok sayıda ülke ve STK’dan kınama mesajları yayımlandı. Irak’ta protesto gösterisi düzenlenirken, İran ise İsveç Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.





BÜYÜKELÇİ SINIR DIŞI

Olay öncesinde Irak’taki İsveç Büyükelçiliği ateşe verilmişti. Çirkin saldırı sonrası Bağdat yönetimi, İsveç Büyükelçisi’ni sınır dışı etti. Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani de ülkesinin İsveç’teki maslahatgüzarlarını geri çağırdı ve İsveç telekom şirketi Ericsson’un Irak topraklarındaki çalışma iznini askıya aldı. Irak Dışişleri Bakanlığı da İsveç büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı ve böyle bir olayın tekrar yaşanması halinde İsveç ile diplomatik bağları koparacağını söyledi. Ülke genelinde İsveç’e tepki amaçlı protestolar gerçekleştirildi. Gösterilerde İsveç bayrağı yakıldı.





İRAN VE IRAK AYAKLANDI

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı yüzlerce kişi, Bağdat’taki Sadr bölgesinde cuma namazını kıldı. Namazın ardından bir araya gelen kalabalık Kur’an-ı Kerim taşıyarak, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kur’an-ı Kerim’e karşı eylemlere tepki gösterdi. Sadr taraftarları gösteri sırasında ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe verdi. İran’da da cuma namazı sonrası birçok kentte binlerce kişi tarafından protesto düzenlendi. Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Cuma Mescidi’nde kılınan cuma namazı sonrası çok sayıda kişi ellerinde Kur’an-ı Kerim ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Göstericiler “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun İsveç” ve “Müslümanın suskunluğu Kur’an’a ihanettir” şeklinde sloganlar attı. Tahran yönetimi de İsveç’in Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve nota verdi.





İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI AŞTI

Pakistan, İsveç’te Kur’an’ı hedef alan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Dini nefrete yönelik kasıtlı ve kışkırtıcı eylemlere izin verilmesinin ifade, düşünce ve protesto özgürlüğü adı altında haklı gösterilemeyeceğini vurguladı. Suudi Arabistan, İsveç’e protesto notası verdi. İsveç’in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrılarak İsveç makamlarından, “tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması” istendi. Katar da İsveç Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırarak skandalla ilgili bir protesto notası verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarının “Bu utanç verici eylemleri durdurmak için gerekli tüm önlemleri” alması gerektiğini vurguladı. İsveç’e bir protesto notası da BAE’den geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman’ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu” kaydedildi. Ürdün Dışişleri, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında bulundu.





BOYKOT ÇAĞRISI

Çirkin saldırıya çok sayıda uluslararası kuruluş da tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, provokatif eylemi kınadı ve bu aşağılık eylemin vahim sonuçlarına rağmen İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyduklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Büyükelçiler Grubu’yla görüşmesinde hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslamofobik eylemleri kınayarak, Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Mısır’daki El-Ezher Kurumu, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya tepki olarak Müslümanları İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.





Saldırı modaya dönüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’e sert mesajlar verdi. Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Ortak Basın Toplantısı’nda konuştu. Fidan, şunları söyledi: “Bu artık yaygın bir saldırı haline dönüşmeye başladı. Özellikle Batı’da da belli ülkelerde oluyor. İslam ve yabancı düşmanlığında artış var. Özel bir spesifik form olan Kur’an-ı Kerim’e hakaret konusu özellikle Danimarka ve İsveç’te moda haline dönüştü. Bunu biz tabi şiddetle kınıyoruz. Geçtiğimiz dönemde bu konuda yapılan hakaretlere ilişkin Türkiye’nin ciddi tepkileri oluyordu. İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz.”



