Dünya İsveçte iki kadına tecavüz eden papaz tutuklandı Eşi ihbar etti
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İsveç'te iki kadına tecavüz eden papaz tutuklandı: Eşi ihbar etti

İsveç'te ülkenin gündemine oturan bir skandal patlak verdi. Ülkenin farklı kentlerde iki kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan papaz tutuklandı. İlk olayında bıçak zoruyla mağdura tecavüz eden papazı, güvenlik güçlerine eşinin ihbar ettiği ortaya çıktı.

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İsveç’in başkenti Stockholm’ün kuzey semtinde bir papazın eşi, tecavüz suçlamasıyla papaz hakkında polise ihbarda bulundu. İhbara göre papazın daha önce İsveç’in Uppsala şehrinde ve Stockholm’un Taby semtinde iki kadına tecavüz ettiği belirtildi.

Biri bıçak zoruyla

Papaz’ın ilk önce 2018 yılında Uppsala’nın Ekoln bölgesinde göl kenarında bir kadına bıçak zoruyla, daha sonra Uppsala kentinde de farklı bir kadına tecavüz ettiği ifade edildi.

Örnekler eşleşti!

Söz konusu haberlerin İsveç basınına yansıması üzerine polis harekete geçti. Papazdan alınan DNA ile tecavüze uğrayan kadından alınan örneğin eşleştiği açıklandı. 23 Ocak’ta yakalanan papazın, Pazartesi günü tutuklandığı aktarıldı.

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  • İsveç polisinden Eva Nilsson yaptığı basın açıklamasında, "Cumartesi gününden önceki gece bu kişi hakkında bilgi aldık. Avukat eşliğinde ifadesi alındı ve bütün suçları kabul etti" ifadelerini kullandı.

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