Dünya İsviçrede burka referandumu Avrupada Müslüman karşıtı uygulamalar artıyor
AVRUPA

​İsviçre’de burka referandumu: Avrupa'da Müslüman karşıtı uygulamalar artıyor

İsviçre’de burka referandumu: Avrupa'da Müslüman karşıtı uygulamalar artıyor

İsviçre’de 2009 yılında ülkede minarelerin inşa edilmesinin yasaklanmasına öncülük eden ırkçılar, bu kez peçe, burka yasağının referandumda kabul edilmesi için uğraşıyor. “Aşırılığa dur deyin” sloganı yazılan afişlerde seçmeni etkilemeye dönük öfkeli peçeli figürü de işleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
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Arşiv

ÜLKE GENELİNE YAYACAKLAR

Avrupa’da Müslümanlara yönelik yükselen nefretin son örneği İsviçre’de yaşanıyor. Ülkede, 2009’da minarelerin yasaklanmasına öncülük eden ırkçılar, bu defa peçe ve burka yasağı için harekete geçti. İsviçre’de şu anda sadece Ticino kantonunda geçerli olan burka yasağının ülke geneline yayılması için Mart ayında referanduma gidecek.

OY YÜKSELTME ÇABASI

Egerkinger Komitee’sinin önerisini destekleyenler arasında minare referandumunu başlatan sağcı İsviçre Halk Partisi üyeleri de bulunuyor. 2019 seçimlerinde mecliste 12 sandalye kaybeden parti, oylarını yükseltmek için Müslüman düşmanlığına sarıldı. Kampanyada, ülkenin her yerine “öfkeli” bir surat ifadesi bulunan peçeli kadın çizimleri asılıyor.

TURİST KABUL ETMEYECEK Mİ?

Afişlerde, “Aşırılığa dur deyin” ifadeleri kullanılması da dikkat çekiyor. Öte yandan, peçe yasağı kabul edilirse, özellikle Körfez ülkelerinden gelen ve İsviçre’ye milyonlarca euro bırakan turistlere nasıl bir formül uygulanacağı ise merak konusu. Ülkede peçe, burka kullananlarının sayısının çok az olduğuna da dikkat çekiliyor.

  • YASAKLAR KITA GENELİNE YAYILDI
  • Avrupa’da İsviçre dışında Müslümanlara yönelik uygulamalar da parlak değil. Avusturya’da kamu binalarında peçe ve burka gitmek yasak ve Kur’an-ı Kerim dağıtımına izin verilmiyor. Almanya’da peçeli kadınların araba kullanması yasak. Fransa’da da peçe ve burka yasağı var. Dini sembollerle okula gitmeye izin verilmiyor. Ayrıca sokakta namaz kılmak yasak. Belçika’da kamu binalarında, park ve sokaklarda burka ve peçe yasak. İslami usullere göre hayvan kesimine de izin verilmiyor. Hollanda’da okul, hastane, toplu taşımada burka ve peçeye izin verilmiyor. Danimarka’da da okul saatleri içerisinde ibadet etmek ve peçe takmak yasak. Norveç’de de okullarda peçe takılmasına izin verilmiyor.
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