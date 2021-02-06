​İsviçre’de burka referandumu: Avrupa'da Müslüman karşıtı uygulamalar artıyor

ÜLKE GENELİNE YAYACAKLAR

Avrupa’da Müslümanlara yönelik yükselen nefretin son örneği İsviçre’de yaşanıyor. Ülkede, 2009’da minarelerin yasaklanmasına öncülük eden ırkçılar, bu defa peçe ve burka yasağı için harekete geçti. İsviçre’de şu anda sadece Ticino kantonunda geçerli olan burka yasağının ülke geneline yayılması için Mart ayında referanduma gidecek.

OY YÜKSELTME ÇABASI

Egerkinger Komitee’sinin önerisini destekleyenler arasında minare referandumunu başlatan sağcı İsviçre Halk Partisi üyeleri de bulunuyor. 2019 seçimlerinde mecliste 12 sandalye kaybeden parti, oylarını yükseltmek için Müslüman düşmanlığına sarıldı. Kampanyada, ülkenin her yerine “öfkeli” bir surat ifadesi bulunan peçeli kadın çizimleri asılıyor.

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TURİST KABUL ETMEYECEK Mİ?

Afişlerde, “Aşırılığa dur deyin” ifadeleri kullanılması da dikkat çekiyor. Öte yandan, peçe yasağı kabul edilirse, özellikle Körfez ülkelerinden gelen ve İsviçre’ye milyonlarca euro bırakan turistlere nasıl bir formül uygulanacağı ise merak konusu. Ülkede peçe, burka kullananlarının sayısının çok az olduğuna da dikkat çekiliyor.