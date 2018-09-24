İsviçre'de ilginç referandum

İsviçre'de halk dün 26 kantonda 3 ana başlıkta referanduma gitti. Başlıklardan birisi burkanın yasaklanmasıydı. St. Gallen kantonunda kamuya açık alanlarda burka giyilmesi, yapılan referandumla yasaklandı.

İsviçre'nin tamamında yani 26 kantonda yapılan referandumda diğer iki başlık ise çiftçileri ve bisikletlileri ilgilendiriyor.

Switzerland, Referendum «To promote the bicycle, foot and hiking trails»:



88% counted



Yes: 74.4%

No: 25.6%#abst18 #CHvote #Schweiz #Veloinitiative pic.twitter.com/gOCinlwkiT — Europe Elects (@EuropeElects) 23 Eylül 2018

İsviçre yasalarına göre herhangi bir konuda referanduma gidilebilmesi için halkın 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu sebeple İsviçre'de sık sık referanduma gidiliyor.

Bisikletçilere destek, çiftçilere ret

Bisikletlilerin trafikteki yol hakkını içeren "bisiklet altyapısını teşvik edilmesi" inisiyatifi yüzde 74 oyla kabul edildi.

İsviçreliler yerli çiftçileri koruyan, yerli ve ithal gıdaların daha sağlıklı olmasını öngören öneriyi ise reddetti.

Ülkedeki çiftçileri yakından ilgilendiren oylamalarda "adil gıda" inisiyatifi yasa tasarısı yüzde 60, "sürdürülebilir gıda" inisiyatifi de yüzde 67 ile reddedildi.

Böylelikle, İsviçre Ekonomi Bakanı Johann Schneider-Ammann'ın "tarımsal ürünlerde fiyat artışını tetikleyeceği" ve "diğer alanlardan misilleme geleceği" gerekçesiyle "tehlikeli" olarak nitelendirdiği çiftçilere daha fazla yardım yapılmasını içeren yasa tasarıları halktan kabul görmedi.