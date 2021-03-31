Dünya İtalya casusluk krizi sonrası 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
AVRUPA

İtalya casusluk krizi sonrası 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle İtalyan donanmasında görevli bir subay gözaltına alındı. İtalya Dışişleri Bakanı Maio, 2 Rus diplomatı 'derhal' sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İtalya casusluk krizi sonrası 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
(Temsili)

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir asker, gizli görüşme yaparken yakalandı.

Suçüstü yakalandılar

İtalyan basını, İtalyan subayın Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığını yazdı.

Haberlerde İtalyan donanmasında gemi komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği kaydedildi.

Derhal sınır dışı edilecek

Gelişmeler üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Bakanlık Müsteşarı Elisabetta Belloni'nin Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’u bakanlığa çağırdığını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi: Bilgi sızdıran İtalyan subay suçüstü yakalandı
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İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi: Bilgi sızdıran İtalyan subay suçüstü yakalandı
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