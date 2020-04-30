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Dünya İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Hafterin açıklamalarını endişeyle not ettik
AFRİKA

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Hafter'in açıklamalarını endişeyle not ettik

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya’da darbeci general Halife Hafter’in açıklamalarını endişeyle not ettiklerini bildirdi. Bakan Di Maio, La Repubblica’ya verdiği demeçte, Libya’da çözüme alternatif olmadığını, bunu birlik içindeki Avrupa’nın yapması dışında da bir seçenek bulunmadığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile de görüştüğünü ifade ederken, "Libya için Avrupa’dan özel bir temsilci atanması fikrine geri döndü. Berlin Konferansı’nın çizdiği yol üzerinden yeni bir itici güç oluşturacak, tarafsız bir figür olmalı" dedi.

  • Libya’nın doğusundaki isyancı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter’in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına ilişkin Di Maio, "İtalyan hükümeti, Hafter’in açıklamalarını endişeyle not etti. Avrupa’nın tavır almasını takdirle karşıladık. Biz de Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru kurumları lehine kendi adımıza tavır aldık. Berlin Konferansı'nın işaret ettiği siyasi diyalog, bizim için Libya krizinin üstesinden gelmek için tek somut tercih olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Darbeci general Hafter’in başkent Trablus’a yönelik saldırısının bir yılı aşkın süredir devam ettiği anımsatılan Di Maio, "Tahminlerde bulunmak istemiyorum. Pek çok defa Hafter’e de söylediğim gibi; Trablus’a girmeye çalışmak başka, yönetmek başka. Bunlar farklı şeyler. Libya’nın toprak bakımından tüm gerçekleri ile Libya halkını temsil eden tüm gerçekleri çözümün parçasıdır. İtalya, birlik halindeki egemen bir Libya’yı desteklemektedir. Atılması gereken ilk adım silah girişini durdurmak, diplomasinin araçlarını kullanarak bu vekalet savaşını durdurmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'Libya halkı aç bırakılamaz'

Darbeci general Hafter’in ocaktan beri petrol kuyularını kapatmasına yönelik İtalya ve AB’nin pek çok kez endişelerini dile getirdiğini aktaran Di Maio, bu konuyu Alman, Fransız mevkidaşlarının yanı sıra Hafter’e de ilettiğini, Libya halkının aç bırakılmasına yol açacak bu adımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Di Maio, "İtalya, BM’nin tanıdığı hükümeti destekliyor. (Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac ile Trablus’ta en son görüştüğümde nazik ve sakin bir görüşme oldu. Her zaman şeffaflıkla konuştum, İtalya askeri bir takviyeyi asla desteklemeyecektir çünkü bir ateşkese ulaşılması için tam ters yönde ilerlemek gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Luigi Di Maio, Libya’daki yabancı savaşçılara ilişkin korkularının, ihtilafın içinde yeni bir tırmanmaya yol açması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat ve Doğu Akdeniz'deki enerji gündemine dair Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin endişelerini anladıklarını ifade eden Di Maio, enerjinin İtalya ile Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki stratejik diyaloğun temel konularından biri olduğunu, Akdeniz havzasındaki enerji kaynaklarının bölgedeki tüm ülkelerin büyümesine katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.

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