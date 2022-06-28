İtalya kuraklıkla mücadele ediyor: Milano'daki çeşmeler kapatılıyor

İtalya'da yaşanan kuraklığın Po Nehri'nin tarım ve hidroelektrik enerjiden içme suyu kaynaklarına kadar bölgeyi kötü etkilemesi nedeniyle hükümet harekete geçti ve Milano'nun Lambordiya şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

FOTOĞRAF 7 Ülkenin en uzun nehri olan Po Nehrini kasıp kavuran kuraklık, hafifleme belirtisi göstermedi. Kuraklığa, özellikle güney Alpler'de kış aylarında normalden yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış neden oluyor. Bu da Po'ya akan kar erimesinin azalmasına katkıda bulunuyor. Durum o kadar vahim ki İtalya'nın bazı bölgelerindeki liderler olağanüstü hal ilan edilmesini isteyeceklerini söylediler. <br> Bazı kuzey kasabaları, su kaynaklarının kamyonlarla teslim edilmesini ve rezervuar seviyelerini eski haline getirmek için içme suyunun paylaştırılması için çağrıda bulundu. Po Nehri 2007, 2012 ve 2017 yıllarında kuraklık yaşadı ve bilim adamları, artan yaygınlıklarının iklim krizinin bir başka göstergesi olduğunu söylüyor. İtalyan Meteoroloji Derneği başkanı Luca Mercalli, \"Bu kuraklık, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olan yüksek sıcaklığa ek olarak yağmur eksikliği ile tarihte benzersiz bir özelliğe sahip.\" dedi. Po Nehrini kuraklık vurdu: Herkes kaybolmasından endişeli İtalya'nın en uzun nehri olan Po Nehri kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Alışılmadık derecede düşük su seviyeleri domates ve karpuz üretiminden hidroelektrik enerjiye; içme suyundan, balıkçılığa kadar her şeyi etkiledi.

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ÇEŞMELER KAPATILIYOR

Şehrin bazı yerlerinde çeşmelerin kapatılması yönünde karar alınırken, balık ve bitki barındıran çeşmeler bu kuraldan muaf tutuldu. Ayrıca iş yerlerinde çalışanlar ve ev sakinlerinin de su kullanımlarını azaltmaya yönelik çağrıda bulunuldu.

'HAREKETE GEÇMELİYİZ'

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala "Harekete geçmeliyiz ve üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi. Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana ise kuraklığın bölgenin şimdiye kadar yaşadığı en kötü durum olduğunu belirtti.

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