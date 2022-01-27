İtalya Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor

İtalya, koronavirüs kısıtlamalarıyla ile ilgili aldığı yeni kararını duyurdu. Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilere uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Şubat'tan itibaren hafifletileceğini duyurdu.

Bu kapsamda Bakan Speranza, AB ülkelerinden gelen yolcuların sadece "yeşil geçiş" belgesiyle ülkeye girebilmesini mümkün kılan düzenlemeyi imzaladı.

İtalya bugüne kadar Türkiye'ye turistik seyahatlere izin vermiyordu. Yalnızca iş, sağlık, ikamet adresine dönüş gibi sebeplerle seyahatler mümkündü. Bu da, zorunlu seyahatlerde de aşı yaptırmış olanlar da dahil tüm yolcuların İtalya'ya dönüşte 10 gün karantinada kalması gerekiyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü kararıyla Türkiye'nin yanı sıra Küba, Singapur, Tayland'ın Phuket adası, Umman ve Fransız Polinezyası "Covidsiz turizm koridoruna" dahil edildi. Daha önce bu uygulama Dominik Cumhuriyeti, Maldivler, Seyşeller gibi birkaç ülke için geçerliydi.

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