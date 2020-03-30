Dünya İtalyada 51 doktor öldü 6 bin civarında doktor ölüm tehlikesi altında
KORONAVİRÜS

İtalya’da 51 doktor öldü: 6 bin civarında doktor ölüm tehlikesi altında

 İtalya’da Kovid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktor hayatını kaybetti. Doktorların 32’si en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde çalışıyordu. 10 bin ölümle dünyadaki can kayıplarının 3’te 1’inin yaşandığı İtalya, koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya’da Kovid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi. İtalya Doktorlar Birliği, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Doktorların 32’si en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalışıyordu. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göreyse, 24 Mart Salı günü itibariyle koronavirüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı 6 bin 414 oldu. Dünya genelindeki ölüm vakalarının 3’te 1’inin bulunduğu ülkede vakalarda 7-10 gün içinde düşüş bekleniyor. İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, “Salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz” iddiasında bulundu. Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını ifade etti.

İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 10 bini geçti
DÜNYA
İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 10 bini geçti
Abone Ol Google News
Bakan Kocadan iddialara cevap

Bakan Koca'dan iddialara cevap

Koca: ​Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
Koronavirüsün 24 saati

Koronavirüsün 24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
23 kayıp daha

23 kayıp daha

Tedavisi tamamlanan 35 kişi taburcu edildi.
Rakamlar korkutucu

Rakamlar korkutucu

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti.
Alkışlar milli yıldıza

Alkışlar milli yıldıza

​Maske ve eldivenini takıp yardım dağıttı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İtalya eriyor

İtalya eriyor

Ölü sayısında kritik 10 bin eşiği aşıldı.
Kiliseden yayıldı

Kiliseden yayıldı

​Fransa'da şoke eden koronavirüs iddiası.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
İki günde<br>ikiye katladı

İki günde
ikiye katladı

İlk bin ölümün bir ayda yaşandığı ABD'de korkutan rakamlar
Festivalden <br>tüm ülkeye yayıldı!

Festivalden
tüm ülkeye yayıldı!

Cep telefonu sinyalleri dehşeti gözler önüne serdi.
Herkesi kurtaramayacağız

Herkesi kurtaramayacağız

​İngiltere'den ürküten koronavirüs açıklaması.
Şimdi <br>dayanışma vakti

Şimdi
dayanışma vakti

Emine Erdoğan çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı da destek verdi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak
Gece hayatını <br>evlere taşıdılar

Gece hayatını
evlere taşıdılar

Skandal görüntüler dün gece ortaya çıktı
Tek tek denetlendi

Tek tek denetlendi

İstanbul'a giriş çıkışlarda ekipler iş başında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.