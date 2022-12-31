İtalya’da hafif uçak dağa acil iniş yaptı

Şahıs sorguya alındı bütün yolcular indirildi. Güvenlik gittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Görüntüyü gönderdikleri diğer yolcular kabul etmedi, bir tek ben kabul ettim. O yüzden görevlilere haber vermek zorunda kaldım. Fotoğrafı görünce tedirgin olduk. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Böyle bir şey paylaşılması, insanları tedirginliğe itmenin, turist olarak gelip ülkemizde bu şekilde yapmaları can sıkıcı bir durum dedi.