İtalya'da koranavirüs OHAL'i

Önceki gün İtalya'nın başkenti Roma'da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edilmişti. Hükümet, virüs nedeniyle ülkede 6 ay acil durum ilan edildiğini duyurdu. Hastalıkla mücadele için ilk aşamada 5 milyon euro fon ayrıldığı öğrenildi.

DÜNYA Koronavirüs şimdi de İngiltere'de

Çinlilere karşı ırkçı eylemler başladı

Öte yandamn Çin'de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya'da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı. Venedik'te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine aynı kentte Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti.

HAYAT Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti