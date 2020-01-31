Dünya İtalyada koranavirüs OHALi
AVRUPA

İtalya'da koranavirüs OHAL'i

İtalya hükümeti, koronavirüs nedeniyle ülkede 6 ay acil durum ilan etti ve hastalıkla mücadele için ilk aşamada 5 milyon euro fon ayırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronovirüs nedeniyle bugüne dek 214 kişi hayatını kaybetti.
Koronovirüs nedeniyle bugüne dek 214 kişi hayatını kaybetti.

Önceki gün İtalya'nın başkenti Roma'da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edilmişti. Hükümet, virüs nedeniyle ülkede 6 ay acil durum ilan edildiğini duyurdu. Hastalıkla mücadele için ilk aşamada 5 milyon euro fon ayrıldığı öğrenildi.

Koronavirüs şimdi de İngiltere'de
DÜNYA
Koronavirüs şimdi de İngiltere'de

Çinlilere karşı ırkçı eylemler başladı

Öte yandamn Çin'de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya'da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı. Venedik'te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine aynı kentte Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
HAYAT
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Son 24 saatte 43 kişi daha öldü: Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi
DÜNYA
Son 24 saatte 43 kişi daha öldü: Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi
Fayların kırılma zamanı geçti

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Yasa dışı
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Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

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