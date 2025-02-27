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İtalya'da sarhoş turist sezonu açıldı

İtalya'da sarhoş turist sezonu açıldı

12:0327/02/2025, Perşembe
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1762 yılında tamamlanan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.
1762 yılında tamamlanan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da, ünlü Trevi Çeşmesi’ne izinsiz giren bir turist, 500 euro para cezasına çarptırıldı ve ömür boyu bu tarihi yapıyı ziyaret etmesi yasaklandı.

Yeni Zelandalı üç turist, Roma'nın en ünlü simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi'ne girmeye çalışırken polis tarafından durduruldu.


Ancak gruptan 30 yaşındaki bir adam, polislerin elinden kurtularak doğrudan çeşmenin içine atladı. Roma Başkent Polisi’nden yapılan açıklamada, olay sırasında alkolün etkili olduğu belirtildi.


Tarihi çeşmeye zarar vermek büyük cezalara yol açabiliyor

1762 yılında tamamlanan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Ancak suya girmek, çeşmenin tarihi yapısına zarar verebileceği için yasak.


Roma yönetimi, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz yıl çeşmeye aynı anda en fazla 400 ziyaretçinin yaklaşmasına izin veren bir kontrol sistemi getirdi.


Yetkililer, bölgeye girişin ücretli hale getirilmesini de değerlendiriyor

Çeşmeye girmek, Federico Fellini’nin 1960 yapımı "La Dolce Vita" filmindeki ikonik sahneden ilham alan turistler için cazip bir fikir olsa da, bu eylem her yıl onlarca kişiye para cezası getirmeye devam ediyor.


Roma polisi, her yıl pek çok kişinin ayaklarını veya su şişelerini çeşmeye soktukları için cezalandırıldığını belirtiyor.


Bağış için atılan paralar hırsızların hedefinde

Trevi Çeşmesi’nin suyuna her yıl yaklaşık 1,5 milyon euro değerinde madeni para atılıyor.


Geleneksel olarak dilek dilemek amacıyla yapılan bu hareket, Roma’daki hayır kurumlarına önemli bir gelir sağlıyor. Ancak bu paraları çalmaya çalışan kişilerin sayısı da az değil. Polis, geçen yıl çeşmeden para çalmaya teşebbüs eden çok sayıda kişinin yakalandığını açıkladı.


Yetkililer, Trevi Çeşmesi’ni korumak için güvenlik önlemlerini artırmaya devam edeceklerini ve bu tür ihlallerin ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını belirtiyor.

#Turist
#İtalya
#Trevi Çeşmesi

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