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Dünya İtalyada sel felaketi 3 kişi öldü
AVRUPA

İtalya'da sel felaketi: 3 kişi öldü

İtalya'nın batısındaki Sardinya adasında sağanak sonrası oluşan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu arada, Sivil Savunma, bölge halkını evden çıkmamaları yönünde uyardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, adanın kuzeyindeki Nuoro vilayetine bağlı Bitti kasabasında sabah saatlerinde yoğun yağışın yol açtığı heyelan ve sel felaketinde 3 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

Ölenlerden birinin aracıyla sel sularına kapıldığı, birinin evini su basan yaşlı bir adam olduğu, üçüncüsünün ise sabah saatlerinde kayıp olarak bildirilen 2 kişiden biri olduğu ifade edildi.

Halka uyarı yapıldı

Sardinya Özerk Bölgesi Başkanı Christian Solinas, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı. Gelişmeleri yakından takip eden Solinas'ın tüm ilkyardım imkanlarını felaketten etkilenen yerler için seferber ettiği belirtildi.

Bu arada, Sivil Savunma, bölge halkını evden çıkmamaları yönünde uyardı.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp sayısının 2 olabileceği kaydedildi.

Aynı bölgede Kasım 2013'te meydana gelen sel felaketinde de can ve mal kaybı yaşanmıştı.

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