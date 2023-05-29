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Dünya

İtalya’da turist teknesi battı: Ölüler var

İtalya'da doğum günü kutlama hayali kabusa dönüştü. Maggiore Gölü’nde sağanak yağış sebebiyle turist teknesinin batması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

11:28 . 29/05/2023 Pazartesi
DHA
İtalya'da turist teknesi battı.

İtalya'da turist teknesi battı.

İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde turistleri taşıyan tekne battı. İtalyan itfaiyesi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin kayıp olduğunu, 19 kişinin de kurtarıldığını duyurdu.


Olay, İtalya’nın Milano kentinin kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde meydana geldi. Turistler tarafından doğum günü kutlaması için kiralanan 16 metre uzunluğundaki tekne, sağanak yağış ve fırtına sonucu battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 19 kişinin kurtarıldığını, kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana gelmişti. Sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi de yerinden edilmişti.






#İtalya
#Tekne
#Maggiore Gölü
2 saat önce
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