İtalya’da turist teknesi battı: Ölüler var

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı. Felaket nedeniyle "kırmızı alarm" verilen bölgede su basan sokakları ve evleri gönüllüler ve mahalle sakinleri kürek ve diğer aletlerle temizledi.