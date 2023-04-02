İtalya'da yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkanlık sisteminin gerekliliğine vurgu yaparak, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemi reformuyla daha güçlü ve sağlam hale gelebileceğini ifade etti. Meloni, hükümetinin bu yönde çalıştığını dile getirerek, "Bu reformun, ekonomik kalkınma için de güçlü bir unsuru temsil edeceğini değerlendiriyorum" diye konuştu.