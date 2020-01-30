Dünya İtalyadaki cruise gemisinde koronavirüs karantinası İçinde 30 Türk var
AVRUPA

​İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

İtalya'daki cruise gemisinde koronavirüs karantinası: İçinde 30 Türk var

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Geminin Türkiye yetkilisi 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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İtalya'nın kuzeyindeki Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

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6 bin kişi gemiden çıkamıyor

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

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"Korkulacak bir durum yok"

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi. Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu belirterek, "Korkulacak bir durum yok. Tedbir amaçlı karantina altında tutuluyor. Normal bir durum. Türk yolcuların sağlık durumu iyi. Tek bir turist nedeniyle bu karantina uygulaması başlatıldı. Sadece tek bir vaka bulunuyor. (Çinli turist) 3 gün önce İspanya’dan binmiş. Hong Kong pasaportlu. Grip teşhisi konuluyor. Limana yanaşıldığında bu durum rapor ediliyor. Sadece güvenlik amaçlı. Hong Kong pasaportlu yolcu hastaneye sevk edilmiş durumda. Virüs taramasından geçirildiği için süreç uzuyor. Virüs taramasının sonuçlanması kısa süre içinde belli olacak. İtalyan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgiye göre bu hasta tepeden tırnağa virüs taramasından geçiriliyor. 1-2 saat içinde bu işlemin tamamlanacağı ve geminin harekete geçeceğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

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