Dünya Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
ASYA

Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Liberal Demokratik Partisinden milletvekili olan Akimoto Tsukasa'nın savcılığın talimatı üzerine gözaltında alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Milletvekiline rüşvet verdiği ileri sürülen 3 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
Milletvekiline rüşvet verdiği ileri sürülen 3 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Japonya'da iktidar partisi milletvekili, kumarhane işleten Çin firmasından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

  • Kyodo'nun haberinde, Liberal Demokratik Partisinden milletvekili olan Akimoto'nun, Japon hükümetinin, büyük bir otel ve konferans salonlarının yanı sıra kumarhanelerin yer alacağı entegre tatil beldesi projesi geliştirmesinden sorumlu olduğu ve bu projeyle ilgilenen 500.com Ltd. şirketinden 3,7 milyon yen (yaklaşık 200 bin lira) rüşvet almakla suçlandığı bildirildi.
Tsukasa Akimoto, daha önce birçok kez hakkındaki rüşvet iddialarını reddetmişti.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, gözaltının, ekonomiyi destekleme amacı taşıyan tatil beldesi projesini etkilemeyeceğini söyledi.
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