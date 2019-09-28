Dünya Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?
ASYA

Japonlar depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Yılda 1000'den fazla sarsıntı yaşayan Japonya'da deprem ve tsunami tehlikesine karşı çeşitli önlemler alınıyor. Çocuklar küçük yaşlarda deprem anında saklanma eğitimi alıyor,

yüksek binalar depremde sarsılmak yerine sallanacak şekilde inşa ediliyor, kıyılarda ise

su baskınlarını önlemek için setler inşa ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar okullarda saklanma eğitimi alıyor.
Çocuklar okullarda saklanma eğitimi alıyor.

Birden fazla tektonik plakanın üzerinde duran Japonya yılda yaklaşık 1000 sarsıntı yaşıyor.Küçük sarsıntıların çoğu kamuya yansımıyor; Japonya'da yaşayanlar da orta boy depremleri soğukkanlılıkla karşılıyor.

Dolayısıyla Japonya, deprem müdahale mekanizmaları, altyapı ve vatandaşların olası felaketlere hazırlanması konularında büyük çaba harcıyor.

Hükümet, izleme mekanizmalarına yoğun yatırım yapıyor.Bu mekanizmalardan biri de, 1952 yılında kurulan ve Japon Meteoroloji Ajansı bünyesinde yer alan Tsunami Uyarı Sistemi.Tsunami Uyarı Sistemi, altı bölgesel merkezde, karada ve denizde gerçekleşen sismik hareketleri inceliyor. Meteoroloji Ajansı, bu sistemi kullanarak herhangi bir depremden sonra üç dakika içerisinde tsunami uyarısı yapabilmeyi umuyor.

Radyodan tahliye talimatı duyuruluyor

Deprem olduğunda, büyüklük ve merkez bilgileri ulusal televizyonda yayınlanıyor, hemen sonra ise tsunami uyarısı yapılıp yapılmadığı belirtiliyor.Çoğu kent ve kasabada, acil durum bilgilerini duyurmak için kurulmuş hoparlör sistemleri var.Bazı kırsal bölgelerde ise, vatandaşlar yerel idareler tarafından dağıtılmış radyolardan tahliye talimatlarını dinleyebiliyor.

Çocuklara saklanma eğitimi

Çocuklar, okul yılları boyunca deprem sırasında sıralarının altına saklanmayı öğreniyor, yetişkinlere ise en yakın tahliye merkezlerinin neresi olduğu bildiriliyor.

Altyapı önlemleri

Büyük şehirlerdeki yüksek binalar, depremde sarsılmak yerine sallanacak şekilde inşa ediliyor ve böylece daha güvenli oluyorlar.Bazı yerel idareler, vatandaşların evlerini deprem güvenliği açısından denetleme hizmeti veriyor.

Kıyı bölgelerinden bazılarında depreme dayanıklı tsunami barınakları var; kimi bölgelerde ise su baskınlarını önlemek için setler inşa edilmiş.Belli bir büyüklüğün üzerindeki depremlerde ise nükleer santraller otomatik olarak çalışmayı durduruyor.

REKLAM
Dereler taştı yollar kapandı

Dereler taştı yollar kapandı

Artvin'de şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
Depremin şiddetine kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Aferin sana Suriyeli genç

Aferin sana Suriyeli genç

Cebinde para yoktu, içi para dolu cüzdanı yürüyerek gittiği karakola teslim etti.
Kartta faizler düştü

Kartta faizler düştü

​Merkez'in kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Savaşı<br>kızıştıracak iddia

Savaşı
kızıştıracak iddia

Trump, ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.
Öğretmene<br>bayıltan dayak

Öğretmene
bayıltan dayak

​Öğrencilerin gözü önünde dakikalarca darp edildi.
Korkudan eve giremiyorlar

Korkudan eve giremiyorlar

5.8'lik depremin ardından dışarıda geçirilen 2. gün.
İşte güvenli<br>bölge projesi

İşte güvenli
bölge projesi

​2 milyon kişi için 140 köy ile 10 ilçe inşa edilecek.
Deprem<br>sonrası çatladı

Deprem
sonrası çatladı

Bina sakinleri bir an önce mühürlenmesini istiyor.
Turizmde<br>75 milyon vizyonu

Turizmde
75 milyon vizyonu

​Belirlenen hedeflere ulaşmak için 7 başlık sıralandı.
Telekom'da <br>dev randevu

Telekom'da
dev randevu

Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Ankara'da gaziyi<br>bile işten attılar

Ankara'da gaziyi
bile işten attılar

​CHP'li belediyelerde işçi kıyımı hız kesmeden devam ediyor.
Tarlada ameliyat

Tarlada ameliyat

​Tıp tarihine geçecek ameliyatta doktorlar zamanla yarıştı.
Mısır'da 3 Türk<br>öğrenci tutuklandı

Mısır'da 3 Türk
öğrenci tutuklandı

​Mısır'daki Türkler darbeci Sisi'nin hedefinde.
Kentsel dönüşümde<br>5,8 yoğunluğu

Kentsel dönüşümde
5,8 yoğunluğu

​Evlerini güvenli hale getirmek isteyenler harekete geçti.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.