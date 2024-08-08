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Dünya

Japonya Kabine Sekreteri beklenen tsunami boyunu açıkladı

Japonya Kabine Sekreteri Hayashi Yoshimasa, Miyazaki kenti açıklarında gerçekleşen depremle ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında, tsunami uyarısı yapıldığını ve yaklaşık 1 metrelik bir tsunami beklendiğini açıkladı.

15:22 - 8/08/2024 Perşembe
DHA
Japonya Kabine Sekreteri Hayashi Yoshimasa
Japonya Kabine Sekreteri Hayashi Yoshimasa

Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa, yaptığı açıklamada, “Bir tsunami uyarısı yapıldı ve yaklaşık bir metrelik bir tsunami bekleniyor. Denizdeki insanlara derhal sudan çıkmaları ve kıyıdan uzak durmaları tavsiye edilmektedir. Kawauchi (Sendai) Nükleer Santralinde veya diğer nükleer tesislerde herhangi bir anormallik raporu alınmamıştır. Nankai Trough depremi ile ilişkisi halen araştırılmaktadır. İnsani ve maddi hasar halen teyit aşamasındadır” dedi.


"Tedbirler eksiksiz uygulanacak"


Yoshimasa, depremle ilgili olası tahliye ve tsunami gibi konularda tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını belirterek, “Bu durum ışığında Başbakan bugün saat 16:50'de yaptığı açıklamada hükümetin halka tsunami ve tahliye vb. konularda zamanında ve doğru bilgi vereceğini, bölge sakinlerinin tahliyesi de dahil olmak üzere hasarı önlemeye yönelik tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulayacağını, hasar durumunu mümkün olan en kısa sürede değerlendireceğini, yerel makamlarla yakın bir şekilde çalışacağını ve insan hayatını ön planda tutma politikası çerçevesinde tek bir hükümet olarak çalışacağını ifade etmiştir. Hükümet hasar tespit çalışmalarına devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan 6 veya daha düşük şiddetteki depremlere karşı dikkatli olmaya devam etmelerini ve sarsıntının güçlü olduğu bölgelerde yaşayanların televizyon, radyo ve internetteki bilgilerin yanı sıra yerel makamlardan gelen tahliye bilgilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.






#Japonya
#deprem
#tsunami
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