Japonya'da Fuji önlemi: Patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek

Japonya'da aktif yanardağ Fuji
Merkezi hükümet ile 3 çevre eyaletin yetkililerinin yer aldığı Afet İdare Konseyi, Fuji-san'ın patlaması durumunda çevre bölgelerin tahliye planını güncelledi.
Son 9 yıldır ilk kez güncellenen plana göre, olası bir patlama halinde halktan, önceki planda yer alanın aksine taşıtlar yerine yürüyerek bölgeden ayrılmaları istenecek.
Güncel plana göre, olası patlama öncesi gönüllü tahliye çağrılarının yapıldığı dönemde ise otomobiller dahil şahsi araçlar kullanılabilecek.
Afet İdare Konseyi açıklamasında, "Güvenli tahliyeye öncelik verirken, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde sürekliliği de önemsiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Aktif yanardağ olarak bilinen Fuji-san'ın, en son patladığı 1707'de lav püskürmesinin 16 gün sürdüğü ve bugün Tokyo'nun konumlandığı bölgelerde 4 santimetre volkanik kül tabakası bıraktığı biliniyor.