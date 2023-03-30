Japonya'da Fuji önlemi: Patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek

Dış politikada ilişkileri çeşitlendirme adımları atan Suudi Arabistan, şimdi de Çin ve Rusya'nın başını çektiği Şanghay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılma kararı aldı. Karar tam üyelik öncesi son aşama. Riyad, son dönemde ABD’ye rağmen, Çin’e dev bir enerji yatırım paketi açıklamış, İran ile de ilişkileri güçlendirme adımı atmıştı.